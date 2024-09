Il ceo Alberto Galassi: "Semestrale record, la migliore di sempre"

“Abbiamo un piano di investimenti che sta raggiungendo il suo apice e scenderà dall’anno prossimo, che ci ha permesso di fatto di avere un 30% di capacità produttiva in più, con l’investimento di Ravenna, sono 100.000 metri quadri sul mare”. Lo dice il ceo di Ferretti, Alberto Galassi, in occasione del Cannes Yachting Festival, in scena da oggi al 15 settembre. Ventuno barche, tra cui 6 première per i marchi Custom Line, Riva, Wally, Pershing e Ferretti Yachts.

Il gruppo Ferretti, reduce da un “semestre record” come lo definisce Galassi, con ricavi netti in crescita a 611,0 milioni di euro (+ 7,7%), Ebitda adjusted di 96,7 milioni e utile netto di 44 milioni, si presenta così alla kermesse francese. “Vi stanchiamo di modelli nuovi. Se avete voglia di vedere cose nuove dovete venire da noi, perché oggettivamente ne sforniamo tanti ma ne sforniamo tanti con grande qualità”, aggiunge.

