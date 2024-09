L'imprenditrice al Forum Ambrosetti: "Italia deve essere ascoltata di più"

“Sono d’accordo con Mattarella: l’Italia è un grande paese, che deve essere ascoltato di più in Europa. Sono d’accordo anche quando dice che l’Europa ha fatto anche molte cose importanti però in questo scenario difficile di economia complicata, l’Europa deve diventare più competitiva. E’ il paese dove c’è più welfare però non ha sufficiente capacità di crescita, di incidere e questo è un problema”. Lo ha detto la presidente e ad di Marcegaglia Holding, Emma Marcegaglia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, sul lago di Como.

