Il presidente di Intesa Sanpaolo: "Emersa consapevolezza dei problemi che abbiamo di fronte"

“Gli umori non sono negativi. Ci sono alcuni problemi di settori specifici, ma in generale ciò che è emerso è grande consapevolezza dei problemi che abbiamo di fronte. E un franco confronto sulle diverse soluzioni. Anche le dichiarazioni di Orban, difformi dalla posizione dell’Unione Europea, lui le ha difese con fermezza e c’è stato un confronto di opinioni, ma si sono anche capiti meglio i fondamenti e anche quali possono essere gli spazi per trovare vie comuni da seguire”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, parlando a margine del Forum di Cernobbio, organizzato da Teha.

