Screenshot da TikTok

Il tappo dello storico barattolo si colora di verde

Il gruppo Ferrero lancia la Nutella vegana, senza latte nella lista degli ingredienti e con il tappo dello storico barattolo colorato di verde invece che di bianco. La nuova ricetta della crema a base di nocciole che ha accompagnato generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo è già sul mercato, a sessant’anni dal debutto sugli scaffali del primo vasetto della Nutella ‘originale’. La Nutella Plant-Based mantiene alcuni ingredienti della ricetta principale come zucchero, olio di palma, cacao e nocciole, ma al posto del latte scremato in polvere vengono utilizzati ceci e sciroppo di riso. Il nuovo prodotto della Ferrero si trova sugli scaffali di Italia, Belgio e Francia nel formato da 350 grammi. Dal 2025 la distribuzione sarà ampliata a tutto il mercato europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata