Un anno fa era poco superiore a 2 miliardi

Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che nel mese di agosto 2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo (le entrate hanno superato le spese, ndr) di 6,5 miliardi di euro. Ad agosto 2023 l’avanzo risultava pari a 2,036 miliardi. È quanto si legge in una nota del Mef.

