Dieni (L’Orodicalabria): “Bisogna investire, ma già ci sono le potenzialità"

“Dal Sud e dalla Calabria si può e si deve ripartire”. È questo il commento di Federica Dieni, vicepresidente dell’associazione L’Orodicalabria, aprendo la seconda giornata della Summer School ‘Si può già fare’, il programma pensato per i giovani imprenditori calabresi in corso a Belvedere Marittimo, nel Cosentino: “Bisogna investire, ma già ci sono le potenzialità per intraprendere questo tipo di discorso”. “Come si convince un giovane imprenditore a rimanere in Calabria? Ci deve essere collaborazione da parte di tutti gli attori istituzionali e ovviamente un amore per il proprio territorio che deve essere quella spinta fondamentale che ti fa arricchire il territorio dove sei nato e non altri territori o addirittura andare all’estero”, spiega Dieni che si dice entusiasta del fenomeno di ritorno che, anche grazie al processo di attrazione esercitato dall’Università della Calabria, si sta registrando negli ultimi tempi tra i giovani calabresi: “Queste esperienze dimostrano che la Calabria può e deve essere attrattiva. Lo può già fare, come dice lo slogan, e ci sono tutte le condizioni per poter invertire il pull trend”.

