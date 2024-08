Le buste paga nel secondo trimestre dell'anno sono risultate più pesanti del 3,55% rispetto al 2023

La crescita dei salari negoziati dell’Eurozona è rallentata al 3,55% annuo nel secondo trimestre 2024 dal 4,74% del trimestre precedente. Lo ha reso noto la Bce in base al suo indicatore sulla crescita salariale negoziata. Secondo la Bce la frenata è legata in particolare al rallentamento della Germania. Fissato al 4,48% il dato per il 2023.

