La scelta arriva a seguito della scomparsa del Generale Claudio Graziano

Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha nominato Biagio Mazzotta nuovo Consigliere di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti e lo ha eletto presidente del Cda. E’ quanto si legge in una nota della società, che spiega che “la nomina avviene a seguito della prematura scomparsa del Gen. Claudio Graziano”, eletto dall’assemblea degli azionisti del 16 maggio 2022.

Il Consiglio “ha accolto l’invito formulato dall’azionista CDP Equity S.p.A. che, con lettera del 1° agosto 2024, ha sottoposto la relativa candidatura alla sua autonoma valutazione”, si legge nella nota. Al presidente Mazzotta “sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” e inoltre “concorrerà con l’Amministratore Delegato alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione della Società”.

Infine, il consiglio “ha accertato in capo a Biagio Mazzotta il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi tenuto conto anche degli orientamenti adottati al riguardo dalla Società”. Mazzotta non detiene azioni di Fincantieri.

