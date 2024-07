Il Federal Open Market Committee "non ritiene opportuno ridurre l'intervallo finché non avrà acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo verso il 2%"

La Fed manterrà i tassi di interesse invariati. La Banca centrale degli Stati Uniti “ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali al 5,25-5,50 per cento. Nel considerare eventuali aggiustamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”. È quanto si legge in una nota.

Il Federal Open Market Committee (Fomc) “non ritiene che sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%”, ribadendo il “forte” impegno nel raggiungere l’obiettivo.

