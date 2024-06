Il costo del denaro negli Stati Uniti resta nell'intervallo tra il 5,25% e il 5,50%

La Federal Reserve americana ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse che definiscono il costo del denaro negli Stati Uniti. Una nota della banca centrale statunitense riporta che “l’intervallo obiettivo per il tasso dei Fed Funds” resta tra il 5,25% e il 5,50%. Il Fomc, il comitato esecutivo della Fed, “ritiene che non sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%” e spiega che “nel considerare eventuali aggiustamenti”, “valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi“. L’impegno, viene ribadito, rimane quello di riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%.

