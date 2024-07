I ricavi della società sono pari a 6,2 miliardi di euro. L'ad Del Fante: "Performance solida in tutti i settori"

Poste Italiane ha registrato nel I semestre 2024 ricavi pari a 6,2 miliardi di euro, con una crescita underlying2 del 7,3% su base annua (3,1 miliardi nel secondo trimestre del 2024, con una crescita underlying dell’8,7% su base annua), trainati da una solida performance di corrispondenza e pacchi, dal margine di interesse (Nii) e dai pagamenti. L’Utile netto del primo semestre 2024 è pari a oltre 1 miliardo, con una crescita underlying del 14,3% su base annua (525 milioni nel secondo trimestre del 2024, con una crescita underlying del 12,9% su base annua). Lo riporta la società in una nota sui risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2024. Il risultato operativo (Ebit) adjusted del primo semestre 2024 è pari a 1,5 miliardi, con una crescita underlying del 14,2% su base annua ( 782 milioni nel secondo trimestre del 2024, con una crescita underlying del 14,2% su base annua).

Del Fante: “Performance continua ad essere solida in tutti i settori”

“Il nostro modello di business antifragile e phygital, progettato per la sostenibilità, si è dimostrato ancora una volta vincente con questi risultati così straordinari. Da inizio anno, la performance continua ad essere solida in tutti i settori, con un’ulteriore accelerazione dei trend positivi nel secondo trimestre del 2024. Come sempre, rimaniamo concentrati sul mantenere la disciplina nell’esecuzione del piano strategico Connecting Platform”. Lo dice Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, commentando in una nota i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2024.

“Nel primo semestre del 2024, i ricavi hanno superato 6,1 miliardi, in crescita del 7% su base Underlying, escludendo il contributo della plusvalenza di Sennder e della Gestione Attiva del Portafoglio. Nel semestre, il risultato operativo (Ebit) Adjusted, al netto della stima relativa al fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita, risulta pari a € 1,5 miliardi e in crescita del 14% su base Underlying, con un utile netto appena superiore a 1 miliardo”, aggiunge.

