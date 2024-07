I dipendenti della compagnia aerea chiedono di essere reintegrati in azienda

2300 lavoratori da ottobre rischiano di rimanere non solo senza lavoro, quello accade ormai da tre anni, ma anche senza cassa integrazione. Sono i dipendenti dell’ex compagnia di bandiera, Alitalia ora Ita. “Abbiamo chiesto l’estensione della cassa integrazione per il ricollocamento dei lavoratori – ci spiega Cleo Fetolotta della Cub-Usb, oggi in presidio davanti al ministero del Lavoro a Roma – Noi chiediamo il lavoro per questi 2300 lavoratori qualificati per rientrare nel trasporto aereo. Nel frattempo non debbono partire le lettere di licenziamento, devono darci delle risposte. Ci hanno assicurato che la cosa sarà portata al consiglio dei ministri. Noi vogliamo delle risposte finalizzate al lavoro, alla fine di agosto inizi settembre dovremmo avere la prossima convocazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata