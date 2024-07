Particolare attenzione è stata dedicata al concetto di 'Multidominio'

Al centro del Farnborough International Airshow Leonardo ha allestito il suo padiglione esclusivo. “The future of Defence” è il titolo che l’azienda italiana leader nel settore della difesa e sicurezza ha voluto dare alla propria esibizione. Lo spazio è suddiviso in due aree. Una, più classica, dedicata all’esposizione dei mezzi prodotti da Leonardo: si va da elicotteri agli aerei addestratori, senza tralasciare droni e missili a diverso raggio. La parte più innovativa è però situata all’interno e rappresenta l’area maggiormente dedicata al futuro. In questo spazio Leonardo ha dato forma – 3D, oleografica e digitale – al concetto di ‘Multidominio’, il nuovo paradigma della difesa secondo cui è sempre più necessario costruire piattaforme terrestri, aeree, marittime, spaziali e cyber capaci di parlare tra di loro per essere dirette da un’unica grande intelligenza artificiale centrale. Questo è il concetto alla base del ‘Futuro della Difesa’ qui presentato, che proprio per questo motivo a cyber e spazio ha dedicato particolare attenzione.

