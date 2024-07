La misura è a sostegno delle famiglie economicamente più fragili per l’acquisto dei beni di prima necessità

Federdistribuzione ha aderito alla convenzione proposta dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), che prevede uno sconto del 15 % sul plafond della carta ‘Dedicata a te’, utilizzabile per gli acquisti negli esercizi delle aziende della Distribuzione Moderna partecipanti all’iniziativa.

“Il rinnovo anche per il 2024 della convenzione per la carta ‘Dedicata a te’ conferma l’attenzione delle nostre aziende associate a sostegno delle famiglie economicamente più fragili nell’acquisto dei beni di prima necessità. È un’iniziativa importante che attraverso una scontistica dedicata consente di sostenere e accrescere la dimensione delle risorse messe a disposizione dal governo e che ammontano per il 2024 a 600 milioni di euro. Da parte delle imprese distributive si tratta di un ulteriore impegno nei confronti di famiglie a basso potere di acquisto, che si aggiunge a quanto viene fatto ogni giorno per garantire a tutti un’offerta di qualità a prezzi convenienti, valorizzando altresì le numerose filiere di eccellenza del Made in Italy”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione.

