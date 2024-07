FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, ha presentato tutte le potenzialità di rigenerazione e sviluppo delle aree ferroviarie non più funzionali di Voghera agli stakeholder e agli investitori interessati. L’evento al castello di San Gaudenzio di Cervesina. “Oggi abbiamo lanciato la rigenerazione urbana di un vecchio scalo delle ferrovie non più in uso da diversi anni con circa 45mila metri quadrati di area che a questo punto sono disponibili per la città”, ha spiegato l’ingegnere Umberto Lebruto, AD e DG di FS Sistemi Urbani, a margine dell’incontro.

“Insieme con l’amministrazione comunale ci siamo uniti con un protocollo nel marzo del 2023 e abbiamo deciso di intavolare un primo progetto di come trasformare queste aree”, ha proseguito Lebruto: “Oggi abbiamo lanciato il tassello urbano agli investitori. Si tratta di un caso virtuoso dove pubblico, rappresentato da Ferrovie, Comune e Regione e privato si mettono insieme”. Voghera rappresenta un’opportunità di investimento in un territorio fortemente interessato dal sistema trasportistico del Paese, in una posizione con grande potenziale di sviluppo, ad alta accessibilità e ad alta concentrazione di funzioni strategiche che ben si prestano a diverse destinazioni d’uso. Le aree dell’ex scalo ferroviario, infatti, diventano l’occasione per attuare una trasformazione urbana che può restituire gli spazi rigenerati alla collettività, mediante la valorizzazione e la ricucitura urbana del tessuto cittadino.

