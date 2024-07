La joint venture tra F2i e Ardian, è al centro dell’interesse di due importanti fondi

Anche il fondo pensione canadese Cppib presenta un’offerta per rilevare il 49% di 2i Aeroporti. La joint venture tra F2i e Ardian, è al centro dell’interesse di due importanti fondi, dopo che Ardian ha aperto qualche mese fa un processo per vendere il suo 49% nella società. Alla fine del periodo di negoziazione sono arrivate 2 offerte al venditore: una del fondo pensione canadese Cppib e l’altra del fondo di private equity spagnolo Asterion. Cppib ha lo scorso mese concluso l’acquisto del 17,5% di NetCo da TIM assieme a Kkr. Dovesse concludere anche l’acquisizione di 2i Aeroporti si caratterizzerebbe come uno dei più grandi investitori di lungo termine stranieri in Italia quest’anno. Asterion, coerentemente con la sua natura di operatore di Private Equity, è in questo momento impegnato anche nella vendita della sua quota nel capitale di Sorgenia.

