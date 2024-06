La presentazione della nuova società si è tenuta al Museo del Risorgimento di Torino

Idec Groupe, uno dei principali operatori del settore immobiliare in Francia e all’estero, e Xori Group, società italiana specializzata in ingegneria e costruzioni, hanno unito le forze per creare una nuova joint venture: Idec Group Italia. La presentazione della nuova entità, che riunisce le competenze delle due società e offre un supporto lungo l’intera catena del valore immobiliare, integrando le sfide della carbon neutrality, si è tenuta al Museo del Risorgimento di Torino, città nella quale avrà sede.

“Con la creazione strategica di Idec Group Italia, riportiamo Torino e il Piemonte al centro degli interessi economici europei e internazionali, come punto di partenza di una nuova e promettente avventura”, afferma Luca Rollino, presidente del Gruppo Xori. “Da questa nuova sede – aggiunge – contiamo su un potenziale business di oltre 100 milioni di euro nei prossimi anni, con una visione ambiziosa per lo sviluppo economico della regione attraverso progetti industriali e logistici. Con Idec Group Italia intendiamo offrire una svolta, supportando i nostri clienti lungo l’intera catena del valore immobiliare”.

“Intendiamo unire il nostro know-how e la natura complementare delle nostre attività – spiega Patrice Lafargue, fondatore e presidente di Idec Groupe -. Dalla pianificazione allo sviluppo di terreni ad alto potenziale, alla progettazione e alla costruzione chiavi in mano di progetti logistici, terziari e industriali, agli investimenti, intendiamo anche mettere in campo le nostre soluzioni energetiche più innovative a basse emissioni di carbonio per supportare le nostre attività in Italia”. Oltre alla creazione di Idec Group Italia, i team delle società stanno già lavorando a diversi progetti su larga scala. Tra questi, un progetto logistico di quasi 60.000 metri quadri in Veneto, attualmente in fase di studio.

Il Gruppo Idec, fondato in Francia quasi 25 anni fa, è uno dei principali attori del settore immobiliare, con oltre 600 dipendenti in Francia, 1.000 all’estero, 700.000 mq completati ogni anno e più di 1.000 ettari in fase di sviluppo. Per potenziare il suo sviluppo in Italia, il gruppo ha unito le forze con Xori Group, un’azienda che impiega oltre 200 persone nel Paese e che incorpora sette diverse società, la più storica delle quali risale al 1979.

“Insieme, con Idec Group Italia, vogliamo creare un’azienda di riferimento per supportare le imprese dell’industria, del commercio e della logistica nella realizzazione dei loro progetti immobiliari, integrando tutte le leve dell’innovazione e della sostenibilità”, aggiunge Lafargue. Unendo le rispettive aree di competenza, le due società adottano l’approccio che è il punto di forza di quella fondata da Patrice Lafargue in Francia, ovvero una visione a 360° del settore immobiliare.

“Abbiamo sempre voluto posizionarci come società di servizi – ricorda -. Dalla progettazione allo sviluppo, passando per l’ingegneria chiavi in mano, gli investimenti, l’energia e le operazioni internazionali, abbiamo sempre cercato di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Ovviamente intendiamo adottare lo stesso approccio anche in Italia, sfruttando l’esperienza del nostro partner Xori Group”.

