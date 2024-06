Il commissario europeo all'economia: "Le nuove regole aiuteranno a realizzare un migliore equilibrio tra questi obiettivi"

Il Commissario europeo Paolo Gentiloni ricorda che “per l’Italia la partita si gioca su due fronti: da un lato la necessità di politiche di bilancio prudenti, indispensabili per un Paese con il nostro deficit e il nostro debito, dall’altro deve continuare con investimenti pubblici per sostenere la crescita”. Il commissario all’economia Ue, in un videomessaggio inviato in occasione della relazione annuale dell’Upb, presentata al Senato, sottolinea che “le nuove regole aiuteranno a realizzare un migliore equilibrio tra questi obiettivi e per l’Italia sono certamente migliorativi” rispetto a prima.

