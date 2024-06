Oltre 500 persone alla serata di beneficienza con il supporto di Fondazione Paolo e Giuliana Clerici

Oltre 500 persone hanno partecipato alla serata di beneficienza della sesta edizione della charity dinner ‘Il Bel Viaggio’ a favore di Progetto Itaca Milano, negli spazi del Pirelli HangarBicocca. Progetto Itaca Milano è l’associazione che da 25 anni sostiene le persone affette da disturbi della salute mentale e le loro famiglie. Con il consueto supporto di Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e, per la prima volta, di Istituto Grandi Marchi – associazione che promuove la cultura del vino italiano di qualità nel mondo, di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario – l’annuale serata del 18 giugno ha registrato il generoso contributo dei partecipanti.

Sono stati raccolti 300.000 euro, che saranno interamente devoluti a sostegno dei progetti, gratuiti come tutti gli altri, Club Itaca e JOB Stations per lo sviluppo dell’autonomia sociale e lavorativa di persone che soffrono di disagi mentali. Club Itaca è un centro per lo sviluppo dell’autonomia socio-lavorativa di persone con una storia di disagio psichico. Ad oggi i soci iscritti a Club Itaca Milano sono 243. Le JOB Stations sono dei veri e propri centri di smart working gestiti dalle associazioni che fanno parte della rete nazionale di Progetto Itaca, dove le persone con storie di disagio psichico possono lavorare grazie al supporto di tutor esperti in ambito psicologico e in contatto con le aziende grazie al supervisor aziendale. Ad oggi sono state attivate 9 JOB Stations in 7 diverse città italiane e sono state inserite con successo 125 persone in 33 aziende.

Alessandro Dubini, Presidente di Progetto Itaca Milano, ha spiegato come “grazie alla straordinaria generosità di Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e Istituto Grandi Marchi, siamo vicino a chi convive con un disagio psichico e con i suoi famigliari. Il successo di adesione della serata dimostra che le nostre iniziative sono state comprese e apprezzate in questi anni”. Fondazione Paolo e Giuliana Clerici nasce su iniziativa di Paolo Clerici, che ricopre la carica di Presidente, e con il sostegno di Coeclerici S.p.A. La Fondazione si propone di svolgere attività filantropiche. Da anni la Fondazione sostiene Progetto Itaca. E proprio il Presidente Paolo Clerici ha sottolineato il grande impegno di Progetto Itaca Milano nel campo della salute mentale. All’asta benefica live, tenuta dal banditore Fabio Bertolo della casa d’aste Finarte, sono stati 19 i lotti battuti, donati dalle 18 aziende che fanno parte di Istituto Grandi Marchi, tra cui bottiglie di pregio, visite private alle cantine ed esperienze esclusive in alcune delle aziende vitivinicole più belle al mondo e, infine, un soggiorno a New York donato da Casa Cipriani. Il 100% del ricavato sarà devoluto alle iniziative di Progetto Itaca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata