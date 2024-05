Washington (Usa), 1 mag. (LaPresse/AP) – La Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, sottolineando che l’inflazione è rimasta ostinatamente alta negli ultimi mesi e che ha in programma di tagliare i tassi di interesse fino a quando non avrà “maggiore fiducia” che l’aumento dei prezzi stia rallentando in modo sostenibile verso il suo obiettivo del 2%. La decisione, che è stata resa nota dopo l’ultima riunione, prevede il mantenimento del tasso di riferimento al 5,3%, il massimo da due decenni. “Negli ultimi mesi sono mancati ulteriori progressi verso l’obiettivo del 2% di inflazione”, si legge nella dichiarazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata