È quanto racconta l'Eurostat. La rilevazione riguarda l'impiego principale nella fascia 20-64 anni

Nel 2023 gli italiani hanno trascorso in media 36,1 ore a settimana al lavoro, esattamente in linea con la media Ue. È quanto rileva l’Eurostat, che spiega che a passare maggior tempo in ufficio sono i greci – 39,8 ore – i polacchi – 39,3 – e i Bulgari, con 39 ore. Decisamente più liberi gli olandesi, che hanno la settimana lavorativa più corta d’Europa con 32,2 ore, seguiti dagli austriaci – 32,2- e i tedeschi – 34 ore. La rilevazione riguarda l’impiego principale nella fascia 20-64 anni: le attività economiche che hanno registrato la settimana lavorativa più lunga nell’UE, nel 2023, sono state l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca (41,5 ore di lavoro effettive), l’estrazione mineraria (39,1) e l’edilizia (38,9), mentre le settimane lavorative più brevi sono state registrate nelle attività delle famiglie come datori di lavoro (26,7 ore), nell’istruzione (31,9) e nelle attività artistiche, di intrattenimento e ricreative (33,0).

Nell’UE, nel 2023, il 37,1% degli occupati ha lavorato in media tra le 40 e le 44,5 ore settimanali, mentre solo il 7,1% ha registrato meno di 20 ore effettive di lavoro a settimana, nel lavoro principale. La fascia di 40-44,5 ore di lavoro effettive rappresenta la quota maggiore nella maggior parte dei Paesi – ad eccezione di Irlanda, Finlandia, Belgio, Francia e Danimarca, dove la quota maggiore di occupati si colloca nella fascia di 35-39,5 ore medie lavorate a settimana. Lo stesso intervallo di ore (40-44,5) mostra anche le maggiori differenze tra i Paesi. Infatti, le quote maggiori sono state registrate in Bulgaria (82,2%), Romania (80,2%) e Lettonia (77,7%). Le quote più basse sono state rilevate in Belgio (16,1%), Francia (13,3%) e Danimarca (10,6%). Gli uomini occupati a tempo pieno hanno lavorato 39,8 ore settimanali, rispetto alle 37,8 ore delle donne.

La differenza più significativa tra i sessi, è stata riscontrata in Irlanda – con 40,5 per gli uomini e 36,5 per le donne, nei Paesi Bassi – con 38,8 ore settimanali lavorate per gli uomini e 35,2 per le donne, in Grecia – con 42,5 per gli uomini e 39,3 per le donne, in Italia – con 40,2 per gli uomini e 37,0 per le donne, in Finlandia – con 38,4 per gli uomini e 35,7 per le donne e a Cipro – con 41,3 per gli uomini e 38,8 per le donne.I titolari di attività che hanno dei dipendenti spendono 47 ore in media in ufficio, seguiti dagli autonomi (senza dipendenti) con 40,4, rispetto ai dipendenti con 36,6 ore settimanali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata