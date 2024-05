Il sindacato, che conta circa 28.000 iscritti, ha dichiarato l'interruzione dei lavori per il prossimo 7 giugno

Il più grande sindacato di Samsung Electronics, il Nationwide Samsung Electronics Union (NSEU) in Corea del Sud, ha annunciato uno sciopero dopo che la direzione aziendale e il sindacato non sono riusciti a raggiungere un accordo sul livello degli aumenti salariali. I lavoratori sindacalizzati hanno annunciato la loro intenzione di scioperare in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. È la prima volta che i lavoratori di Samsung Electronics scioperano dalla fondazione dell’azienda, nel 1969. Il sindacato, che conta circa 28.000 iscritti, ovvero più di un quinto della forza lavoro totale dell’azienda, ha annunciato che interromperà il lavoro per un giorno, il 7 giugno, come parte di più ampie misure di protesta.

