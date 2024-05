Si tratta del servizio messo a disposizione da Viator, società 100% italiana che opera h24 e 7 giorni su 7 in tutto il mondo

“Spedizioni urgenti, speciali e personalizzate prese in carico da un operatore che le porta a destinazione in poche ore in aereo. Una logistica ‘minuta, last minute & time critical’, chiamata ‘On-Board Courier’ (Obc). Un campionario di un famoso stilista o un farmaco salvavita per un paziente prelevato alle 17 in Italia consegnato in poche ore al suo destinatario la sera stessa a Londra da un ‘corriere’ speciale che lo trasporta a bordo di un aereo. Ma anche consegna e recupero di pezzi aeronautici per compagnie aeree, come il bullone di un Airbus per la manutenzione straordinaria e urgente di un velivolo. Un business che ha fatto ‘volare’ la società piemontese Viator da una missione al mese, quando è nata nel luglio 2022, fino a realizzarne 45 mensili“.

Così Viator, fra i pionieri a capitale 100% italiano del settore, che ancora oggi si contano sulle dita di una mano, racconta a LaPresse come è ‘decollata’. La start-up verbanese, creata per il mercato della logistica area di urgenza con l’Obc (On-board courier), nei settori aerospaziale, automotive, moda, industria meccanica, alta moda, luxury, da fine 2023 con Gb Malpensa è partner di una newco. L’esigenza del cliente da soddisfare ha tre sfaccettature: l’urgenza, l’esigenza, ma anche lo sfizio in alcuni casi. L’Obc trasporta tutto ciò che ha un peso entro 32 chili e le misure per stare in stiva o in cappelliera e che non sia infiammabile o pericoloso. Un servizio di nicchia, h24 e 7 giorni su 7 in tutto il mondo,- dicono da Viator – “diverso da un normale corriere: totalmente su misura e in sicurezza. E che oggi ha fra i suoi clienti anche l’automotive”. A svolgere questo lavoro emergente, da liberi professionisti, da free lance, sono soprattutto ex assistenti di volo, molti ritrovatisi disoccupati con la crisi delle compagnie aeree, proprio come due dei fondatori di Viator, e in grado di svolgere un’attività altamente professionalizzata, in quanto esperti dei sistemi aeroportuali e abituati a partire con flessibilità totale”. E la diaria giornaliera per una missione in Europa varia dai 150 ai 190 euro lordi circa.

L’idea di fondare Viator Srl, società 100% italiana, è nata dalla crisi del settore dell’aviazione civile e commerciale, sia per il Covid che per le ristrutturazioni. Puntando su un mercato nuovo e non del tutto regolato, quale è il segmento Obc. Per un anno Viator, fondata da Valerio Cottari, Alessandro Borghi, Matteo Marcovicchio, è stata fornitore di Gb Malpensa, con sede a Gallarate e da oltre vent’anni nella logistica. A dicembre scorso poi è stata costituita la newco Gb Malpensa OBC-Viator, con cui è stata ufficializzata la partnership tra la giovane start-up verbanese e Gb Malpensa. Non una fusione, né una incorporazione, ma una partnership concretizzatasi nella creazione di un nuovo soggetto, GB Malpensa OBC- Viator S.r.l., partecipato da entrambe.

“E Viator, ancora attiva nella consulenza logistica e aeronautica, ha il 40% nella newco”, spiegano. Il business plan della newco, operante da gennaio – informano dalla società – registra un fatturato del primo trimestre 2024 “del 18% superiore allo stimato”. E la proiezione del secondo trimestre “dovrebbe essere sopra del 21-22%”. I numeri raccontano due anni di storia: “Da gennaio a oggi – fanno sapere dal management – abbiamo operato più di 300 missioni, con il 100% dei risultati. Siamo entrati come una piccola realtà che ha dovuto costruire da zero il suo portafoglio clienti. Dopo i primi sei mesi abbiamo svoltato e a luglio 2023 gestivamo una media di 25 missioni al mese. Dopo un anno ne avevamo effettuate 125, di cui 42 extra Schengen e 15 intercontinentali”. “Oggi contiamo più di 500 collaboratori free lance, fra i 25 e i 50 anni, pronti a partire entro un’ora dall’ordine. Più che raddoppiati rispetto ai 200 di circa un anno fa. – sottolinea la newco -. Aerospaziale e automotive sono il core business, ma ci stiamo espandendo. Vediamo nel futuro prossimo una crescita esponenziale che richiederà anche una definizione normativa dello status dell’Obc”. E fra i nuovi orizzonti potrebbe esserci anche il comparto Difesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata