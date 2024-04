Lo comunica la società in una nota sui risultati finanziari

Stellantis nel primo trimestre 2024 ha registrato “ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% rispetto al primo trimestre 2023 a causa principalmente di minori volumi e di effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta”. Lo comunica la società in una nota sui risultati finanziari.

Confermata guidance 2024

Stellantis, inoltre, conferma la guidance per il 2024. “La Società ribadisce l’impegno minimo di conseguire un margine di utile operativo rettificato (AOI) a due cifre nel 2024 e un flusso di cassa industriale netto positivo, nonostante le incertezze macroeconomiche”.

Knight: “Netto miglioramento dinamiche commerciali”

“Mentre il confronto anno su anno delle consegne e ricavi netti del primo trimestre 2024 risulta difficoltoso per la transizione verso il nostro portafoglio prodotti di nuova generazione basato sulle nuove piattaforme, abbiamo conseguito un netto miglioramento nelle dinamiche commerciali con le vendite ai clienti finali maggiori rispetto alle consegne alla rete”, ha detto il cfo di Stellantis, Natalie Knight.

