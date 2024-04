L'idea è di consentire anche alle fasce di reddito inferiori di recuperare tutto o la maggior parte delle somme spese

Estendere a 10 o 15 anni il periodo in cui è possibile ripartire le detrazioni del Superbonus, dai quattro attualmente previsti. E’ quanto chiedono alcuni emendamenti bipartisan presentati al decreto in commissione Finanze al Senato, dove è in corso l’esame.

Sono diverse le proposte di modifica avanzate da Lega, Forza Italia, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito democratico e Italia Viva. Ci sono alcune variazioni ma in sostanza si tratta di ampliare la finestra temporale delle detrazioni per i lavori eseguiti nel 2023, una dilazione che avrebbe l’effetto di consentire anche alle fasce di reddito inferiori – e quindi con una minore capienza fiscale – di recuperare tutto o la maggior parte delle somme spese.

