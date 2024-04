Il presidente all'assemblea degli azionisti: "Il 98,7% dei lavoratori ha aderito ad azionariato diffuso"

“Grazie alla sinergia dei mondi Racing, Sports Cars e Lifestyle, Ferrari ha chiuso il 2023 con risultati e traguardi record. Nonostante le difficoltà poste da un contesto macroeconomico complesso, si sono riconfermate la forza del brand Ferrari e la vitalità dell’azienda. L’unicità di Ferrari nel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidi risultati finanziari, che stabiliscono nuovi record, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei risultati, nonché nel mantenimento delle nostre promesse – tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli investitori”. Lo dice il presidente di Ferrari, John Elkann, all’assemblea degli azionisti.

“La nostra azienda continua ad attrarre alcuni dei migliori talenti nazionali e internazionali nei mondi Racing, Sports Cars e Lifestyle. I successi di Ferrari del 2023 sono da attribuire alle donne e agli uomini del Cavallino Rampante. Noi dobbiamo continuare a premiare la loro dedizione e a promuovere il loro senso di appartenenza senza eguali. In quest’ottica, all’inizio di quest’anno abbiamo lanciato il nostro piano di azionariato diffuso, nell’ambito del quale a tutti i nostri dipendenti è stata offerta la possibilità di diventare azionisti di Ferrari ricevendo delle azioni una tantum, a titolo gratuito. Sono felice di comunicarvi che il 98,7% dei nostri lavoratori in Italia ha aderito a questa iniziativa di successo, che andremo a estendere a tutti i nostri colleghi a livello globale. L’anno scorso l’azienda ha ricevuto per la prima volta la certificazione Equal-Salary a livello globale, che sottolinea il nostro impegno verso l’inclusività” sottolinea il presidente di Ferrari, John Elkann, all’assemblea degli azionisti.

