L'indagine di Coldiretti Puglia sulla base di rilevazioni di Terranostra

“Con il clima favorevole è boom negli agriturismi pugliesi che registrano il tutto esaurito già da oltre un mese, con la ristorazione che traina” e ha trainato “le prenotazioni nel weekend di Pasqua sotto la spinta della voglia di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo tra boschi didattici, degustazioni e attività ricreative in campagna”. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti Puglia sulla base delle rilevazioni di Terranostra, per le vacanze negli agriturismi dove si lavora per i ponti di Pasqua e primavera che con il risveglio della natura è una stagione particolarmente apprezzata dagli amanti della vacanza in campagna con le piante fiorite e le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni in Puglia che si posiziona, secondo i dati di Booking.com, all’ottavo posto della top ten delle regioni italiane più cercate per le vacanze pasquali.

“Nel tempo gli oltre 950 agriturismi pugliesi – conclude la Coldiretti regionale – hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness”.”I ponti di Pasqua e primavera rappresentano il primo grande banco di prova in vista della prossima estate e i primi dati confermano che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini dei vacanzieri grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro. Già nel ponte di Pasqua abbiamo grande richiesta dai turisti italiani, ma le prospettive sono già buone anche per le prenotazioni dei vacanzieri stranieri anche per la stagione estiva”, spiega Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia.

