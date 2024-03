733 indirizzati nelle strutture centrali (impiegati e quadri) e 300 uscite alle Carrozzerie di Mirafiori

Stellantis ha siglato un accordo con i sindacati metalmeccanici torinesi per l’uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo presenti sul territorio, su un bacino di circa 12mila addetti complessivi. Lo comunica la Uilm Torino. Si tratta di 733 uscite incentivate nelle strutture centrali (impiegati e quadri) e 300 uscite alle Carrozzerie di Mirafiori.

“I numeri richiesti dall’azienda a Torino sono alti e questo ci deve far riflettere sul fatto che la situazione è sempre più drammatica. È urgente accelerare il confronto con Stellantis e istituzioni per creare un vero progetto di rilancio per Mirafiori”, commenta Luigi Paone, segretario generale Uuilm Torino.

Nel dettaglio, stando a quanto riferito dai sindacati, le uscite da Stellantis sono così suddivise: enti centrali (impiegati) 733; presse 40; costruzione stampi 15; shop Grugliasco 7; carrozzerie 300; Pcma 45; Fca Security 20; costruzione sperimentali 30; centro ricerche Fiat 40; Fca item 13, Stellantis&you 15; I-Fast 8; Sisport 5; Fca partecipazioni 10; Fca services 72, Fiat Chrysler Finance 7; Mopar 22 e Balocco Pista 10.

