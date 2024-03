Procedura avviata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. In vendita 157.461.214 azioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini (Accelerated Book Building) per la cessione di 157.461.214 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. corrispondenti a circa il 12,5% del capitale sociale della Banca, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jeffries e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.

Nell’ambito dell’operazione, prosegue la nota, è previsto che il Mef si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato. I termini finali dell’operazione saranno comunicati al termine del collocamento.

