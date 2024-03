La proposta di azione legale collettiva federale depositata a San Francisco sostiene che l'azienda sta violando la legge antitrust

Hermes è al centro di una nuova disputa legale negli Usa. L’accusa per il rivenditore di lusso è di vendere le sue ambite borse Birkin solo a clienti che hanno speso somme esorbitanti di denaro nel negozio per altri beni.

La proposta di azione legale collettiva federale depositata a San Francisco sostiene che Hermes sta violando la legge antitrust costringendo i clienti ad acquistare altri beni per avere l’opportunità di acquistare una iconica Birkin.

Le borse Birkin, realizzate a mano in pelle da artigiani francesi, possono costare decine di migliaia di dollari, e sono ammirate al braccio di celebrità come Jennifer Lopez e Kim Kardashian. Per chi ha intentato la causa il cliente medio non può semplicemente entrare in un negozio Hermes, individuare una Birkin e acquistarla. Piuttosto, la prassi sarebbe che solo ai clienti “ritenuti degni” viene mostrata una Birkin in una stanza privata.

Secondo chi ha promosso la causa collettiva, gli addetti alle vendite di Hermes hanno il compito di scegliere i clienti qualificati per acquistare Birkins.”Questi addetti alle vendite sono invitati a offrire borse Birkin solo ai consumatori che hanno stabilito una sufficiente” cronologia degli acquisti di prodotti come scarpe, sciarpe, cinture, gioielli e articoli per la casa,” afferma chi intenta la causa collettiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata