In Italia le immatricolazioni di auto nuove sono cresciute del 12,8% a febbraio 2024 rispetto allo stesso mese del 2023. Lo riporta l’Acea, l’associazione europea dei costruttori di auto. Un dato che supera la media dell’Europa occidentale (Ue, area Efta e Regno Unito), che nel mese si è attestata al +10,2% raggiungendo le 995.059 unità.

I dati dell’Ue

Nel febbraio 2024, riporta ancora l’Acea, il mercato automobilistico della sola UE ha registrato un’impennata del 10,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo le 883.608 unità. Tra i quattro principali mercati dell’UE, la Francia (+13%) e l’Italia (+12,8%) hanno registrato una crescita a due cifre, seguite da Spagna (+9,9%) e Germania (+5,4%). Considerando invece complessivamente i primi due mesi dell’anno le immatricolazioni sono cresciute dell’11,2%, raggiungendo 1,7 milioni di unità. I principali mercati del blocco hanno registrato una solida crescita, con Germania (+11,8%), Italia (+11,7%), Francia (+11,2%) e Spagna (+8,7%) che hanno registrato incrementi a una o due cifre.

Stellantis +11,2% immatricolazioni a febbraio in Europa

Si segnala anche il dato di Stellantis, che a febbraio ha immatricolato 185.897 veicoli tra Ue, Efta e Regno Unito, l’11,2% in più rispetto a febbraio del 2023. Nei primi due mesi dell’anno le unità immatricolate sono state 369.106 unità, il 14,1% in più sulle 323.478 unità dello scorso anno. Nella sola Ue Stellantis ha immatricolato 172.268 unità a febbraio, il 12% in più, e 334.882 unità nei primi 2 mesi del 2024, il 13,6% in più.

