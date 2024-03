In una nota riferisce: "Inflazione ancora alta, non opportuno ridurre tassi"

La Fed “ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali al 5,25-5,50 per cento. Nel considerare eventuali aggiustamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”. E’ quanto si legge in una nota.

“Gli indicatori recenti indicano che l’attività economica si è espansa a un ritmo sostenuto. L’aumento dei posti di lavoro è rimasto forte e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione si è attenuata nell’ultimo anno, ma rimane elevata” si legge in una nota della Fed. “Il Comitato si propone di raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo” e “ritiene che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione si stiano equilibrando” ma “le prospettive economiche sono incerte e rimane molto attento ai rischi di inflazione. “Nel considerare eventuali aggiustamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi. Il Comitato non ritiene opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%. Inoltre, il Comitato continuerà a ridurre le proprie disponibilità di titoli del Tesoro e di titoli di debito e garantiti da ipoteca delle agenzie, come descritto nei piani precedentemente annunciati. Il Comitato è fortemente impegnato a riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata