Al convegno 'Integrare la sostenibilità nella strategia e nel business aziendale' presentata un'analisi curata della Direzione Studi e Ricerche della banca

Le strategie ESG sono al centro dell’agenda delle aziende di Milano e Monza e Brianza. È quanto emerge dall’indagine periodica che la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo fa sulla rete di gestori della Divisione Banca dei Territori, presentata a Milano in occasione del convegno ‘Integrare la sostenibilità nella strategia e nel business aziendale’ ospitato dalla Direzione Regionale Milano e Monza Brianza di Intesa Sanpaolo, guidata da Pierluigi Monceri. Nel corso dell’incontro è stata presentata un’analisi curata della Direzione Studi e Ricerche della banca da cui emergono numerosi punti di forza dell’economia del territorio di Milano e Monza Brianza che fanno ben posizionare le due province in tema innovazione green.

“Partiamo da un check-up della situazione dalla quale le aziende partono, stimolandole poi a un confronto con le associazioni di categoria e con i nostri specialisti a ragionare su quelle che possono essere le progettualità finalizzate ad innescare questo percorso”, ha spiegato Monceri parlando con i giornalisti a margine del convegno: “Dopo arriva la parte del finanziamento e nell’ultimo anno i finanziamenti legati all’ESG sono stati una parte significativa del sostegno di Intesa Sanpaolo alle imprese”. All’incontro era presente anche l’imprenditore Gio Giacobbe, CEO di ACBC (Anything can be changed), azienda italiana leader nella consulenza green B2B e nella progettazione e produzione di prodotti responsabili, che ha concluso i lavori portando la sua testimonianza: “Il lavoro da fare è molto, perché spesso l’artigianalità non vuol dire sostenibilità, ma la sostenibilità ha fattori numerici chiari che bisogna rispettare”.

