Prevista l'introduzione di un acconto dividendo e il riacquisto di azioni proprie per una distribuzione totale di circa 10 miliardi di euro nell’anno solare 2024

Unicredit registra nel 2023 un utile netto di 8,6 miliardi in rialzo di oltre il 50% sul 2023. Lo comunica Unicredit in una nota sui risultati finanziari. Si tratta di “risultati record”, nel 2023.

Unicredit prevede l’introduzione di un acconto dividendo e il riacquisto di azioni proprie per una distribuzione totale di circa 10 miliardi di euro nell’anno solare 2024 e ad un rendimento da dividendo di circa il 10%. Così Unicredit in una nota sui risultati finanziari del quarto trimestre 2023 e dell’intero anno 2023.

Unicredit registra un "CET1 ratio pari al 15,89%, in rialzo di circa 100 pb nonostante la distribuzione del 100% dell'utile netto a valere sull'intero 2023, che riflette la solida efficienza del capitale, la redditività e la generazione organica di capitale pari a 12 miliardi nel 2023″. Così una nota di Unicredit.Unicredit registra nel 2023 un utile netto di 8,6 miliardi in rialzo di oltre il 50% sul 2023, come comunica il gruppo del credito nella nota sui risultati finanziari di Gruppo del 4 trim. 2023 e dell'intero 2023. Si tratta di "risultati record", nel 2023.

Orcel: “Ad azionisti per il 2023 intendiamo distribuire 100% utile”

“Intendiamo distribuire agli azionisti un totale di 8,6 miliardi per il 2023, o il 100% dell’Utile netto, in attesa delle approvazioni, in rialzo di 3,35 miliardi rispetto allo scorso anno, aumentando al contempo il nostro CET1 ratio di circa 100 pb al 15,9%. Dal 2021, abbiamo restituito 17,6 miliardi ai nostri azionisti, grazie ad una generazione organica di capitale estremamente solida e con la sostenibilità dei nostri rendimenti assicurata dal nostro momentum strategico e dal significativo capitale in eccesso”. Così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, in una nota sui risultati finanziari del quarto trimestre 2023 e dell’intero anno 2023.

Orcel: “Largamente superato ambizioni, percorso non è terminato”

"Se da un lato abbiamo superato di gran lunga le nostre ambizioni iniziali con Unicredit Unlocked, il nostro percorso è tutt'altro che terminato". Così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, in una nota sui risultati finanziari del quarto trimestre 2023 e dell'intero anno 2023.

