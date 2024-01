La Banca centrale americana ribadisce l'impegno a tornare a un livello di inflazione del 2%

La Fed ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati in una forbice fra il 5,25% e il 5,50%. Lo rende noto la Banca centrale degli Stati Uniti dopo i suoi due giorni di riunione.

La Federal Reserve Bank, inoltre, ha fatto sapere che non prevede un taglio dei tassi fino a quando non ci sarà più fiducia in merito all’inflazione che si muove avvicinandosi al 2%.

