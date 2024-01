Lo si legge nelle minute della riunione di dicembre dell'istituzione economica statunitense: "Appropriato mantenere una politica restrittiva per un pò di tempo"

“Nel discutere le prospettive di policy, i partecipanti hanno ritenuto che il tasso di policy sia probabilmente al massimo o vicino al massimo per questo ciclo di inasprimento, anche se hanno notato che l’effettivo percorso di policy dipenderà dall’evoluzione dell’economia”. Lo si legge nelle minute della riunione di dicembre della Federal Reserve, in cui i tassi sono stati lasciati invariati al 5,25%-5,5%.

Inoltre, “nelle proiezioni presentate, quasi tutti i partecipanti hanno indicato che, riflettendo i miglioramenti delle loro previsioni sull’inflazione, le loro proiezioni di base implicavano che un intervallo obiettivo più basso per il tasso dei fondi federali sarebbe stato appropriato entro la fine del 2024”. Tuttavia i componenti della Federal Open Market Committee hanno anche osservato “che le loro prospettive sono associate a un grado di incertezza insolitamente elevato e che è possibile che l’economia si evolva in modo tale da rendere appropriati ulteriori aumenti dell’intervallo obiettivo”.

Fed, minute: “Appropriato mantenere politica restrittiva per un pò di tempo”

Nell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve di dicembre i componenti della Federal Open Market Committee hanno inoltre sottolineato “l’importanza di mantenere un approccio attento e dipendente dai dati nel prendere decisioni di politica monetaria e hanno ribadito che sarebbe appropriato che la politica rimanesse ad un orientamento restrittivo per un certo periodo di tempo fino a quando l’inflazione non sarà chiaramente scesa in modo sostenibile verso l’obiettivo del Comitato”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata