Nello stabilirlo, il CdA della società avrebbe violato i suoi doveri nei confronti dell'azienda

Un giudice del Delaware ha stabilito che Elon Musk dovrà rinunciare a un premio aziendale assegnatogli dal consiglio di amministrazione di Tesla dal potenziale valore di più di 55 miliardi di dollari. Per il giudice il patron di Tesla non ha diritto al compenso in quanto il CdA della società, nel prevederlo, avrebbe violato i suoi doveri nei confronti dell’azienda: il premio aziendale sarebbe stato imposto dallo stesso Musk ai manager, che non sarebbero stati indipendenti rispetto al Ceo. La sentenza arriva cinque anni dopo una causa avviata contro il miliardario e il CdA da parte di alcuni azionisti. Il pacchetto premio, secondo la causa, sarebbe stato approvato dai detentori di azioni Tesla sulla base di una delega contenente informazioni fuorvianti e incomplete.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata