A Firenze l'incontro sui temi chiavi del settore

Intesa Sanpaolo rinnova il proprio impegno a favore del turismo puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. Le stime dell’istituto bancario sul 2023 mostrano come il fatturato abbia superato il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019.

Questi i temi al centro dell’incontro “Missione Turismo. Come investire in innovazione e progetti sostenibili per un settore chiave del Paese” all’Innovation Centre di Firenze.

“Negli ultimi anni abbiamo erogato oltre 8 miliardi nel settore del turismo ed è il motivo per cui siamo pronti a darne 10 nei prossimi anni. Sicuramente è un settore rilevante che ha dato una spinta importante alla riprese post Covid” dice Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. “Possiamo dire che il 2023 chiuda bene creando premesse per un buon 2024. Ci sono elementi di incertezza ma ciò non scalfisce il fatto che abbiamo davanti un anno con delle buone prospettive sia dal punto di vista economico sia da quello monetario perché un’inflazione sotto controllo, che è quello che stiamo vedendo, potrà dare anche spazi per un alleggerimento delle politiche monetarie e questo può essere un ulteriore aspetto positivo nella spinta per gli investimenti”. Al convegno anche il presidente di Federalberghi e della Fondazione CR Firenze Bernabó Bocca: “Firenze vive di turismo, non solo gli alberghi ma pensiamo all’indotto di ristoranti, negozi e taxi penso che Firenze non possa fare a meno dei turismi. Ovviamente il turismo è un fenomeno che come tutti i fenomeni va governato. Bisogna cercare di evitare l’abusivismo, favorire le attività ufficiali e regolari non avremo più problemi con over-tourism. Il mio impegno nei quattro anni di presidenza è quello di lasciare qualcosa alla città come questo Innovation Centre. Ne abbiamo altri e credo che il 2024 ci riserverà delle belle sorprese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata