La presidente della Bce al World Economic Forum di Davos: "Nel 2023 progressi su inflazione, commercio e lavoro"

“Dalla fine del 2023 è iniziato un processo di normalizzazione che però non è – ancora – un ritorno alla normalità”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso del panel sull’outlook globale al World Economic Forum di Davos. L’anno passato, ha osservato poi, “è stato difficile da analizzare sotto molti aspetti e, verso la fine, abbiamo visto appunto una normalizzazione con una ripresa dei consumi, risparmi in calo e un mercato del lavoro meno asfittico e, infine, un rallentamento dell’inflazione”.

Ue, Lagarde: “Mercato unico è ‘arma di difesa’, va rafforzato”

“La migliore difesa è l’attacco e per ‘attaccare’ in maniera appropriata bisogna essere forti in casa propria e questo significa avere un mercato unico forte, reale” ha aggiunto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso del panel sull’outlook globale al World Economic Forum di Davos rispondendo ad una domanda su un possibile ritorno di Donald Trump alla guida degli Usa. “Dobbiamo assicurarci che le risorse siano investite in un mercato di capitali unitario effettivamente capace di raccogliere quegli investimenti di cui abbiamo così tanto bisogno per affrontare le transizioni verso un’economia più green”, ha sottolineato, affermando che la Bce attende le indicazioni dell’ex primo ministro Enrico Letta, al lavoro su un rapporto sul futuro del mercato unico per accelerare il percorso che porterà al suo compimento.

