La presentazione oggi nella sede dell'istituto di credito, in piazzetta Cuccia a Milano

“Noi abbiamo commentato il fatto che abbiamo un percorso organico sostenibile, cresciamo più del mercato e quindi il nostro focus manageriale è tutto sulla realizzazione del nostro piano indipendente. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio è che acquisizioni medio piccole probabilmente distoglierebbero l’attenzione, avrebbero dei tempi di execution e tutto per cui il gioco non varrebbe la candela. Possibili dossier più grandi non ve ne sono oggi attualmente sul tavolo, però noi ci porremo abbastanza naturalmente come consolidatori, come attori primari, quindi analizzeremo ciò che verrà. Però al momento non c’è nulla sul tavolo e siamo ben concentrati sul piano organico”. A dirlo è Gian Luca Sichel, Amministratore Delegato di Mediobanca Premier, alla presentazione della nascita della banca per la gestione del risparmio delle famiglie.

