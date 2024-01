Ispezionati frantoi, aziende ed esercizi produttivi e commerciali. 202 gli imprenditori sanzionati

Controlli a tappeto dei carabinieri del Nas sulle produzioni olearie italiane. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha eseguito nei mesi di novembre e dicembre, una mirata campagna di verifiche nel settore, ispezionando frantoi, aziende ed esercizi produttivi e commerciali. Ventisei le persone denunciate nel corso delle operazioni che sono state eseguite, su scala nazionale, nei periodi di produzione della materia prima.

Complessivamente, i Nas hanno eseguito 1.250 ispezioni agli addetti della filiera, accertando situazioni di irregolarità presso 256 aziende ed esercizi commerciali. Le persone denunciate alle Autorità Giudiziarie lo sono state principalmente per reati di frode in commercio e vendita di prodotti alimentari non genuini, alle quali si aggiungono 202 imprenditori sanzionati per violazioni amministrative, per un ammontare complessivo di 189 mila euro, a causa della carente pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione, l’omessa applicazione delle procedure di tracciabilità e di registrazione dell’olio prodotto, in alcuni casi associati con lo stato di abusività dei frantoi. Complessivamente, sono state sospese 22 attività ed eseguito il sequestro di oltre 46 mila litri di olio non censito o dichiarato di qualità superiore rispetto alla realtà.

