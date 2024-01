Cala invece la pressione fiscale, al 41,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022

Nel terzo trimestre del 2023 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in Italia è aumentato dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,2%.Lo rileva l’Istat. La propensione al risparmio è stimata al 6,9%, in aumento di 0,6 punti sul trimestre precedente, mentre il potere d’acquisto è cresciuto dell’1,3% a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,5%. Cala la pressione fiscale, al 41,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel 2023 in media i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7%, in netto rallentamento dall’8,1% del 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata