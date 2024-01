Via dagli scaffali le patatine Lay's, l'avena Quaker, il tè Lipton e la sua omonima bibita

La catena francese di supermercati Carrefour smetterà di vendere i prodotti PepsiCo nei suoi negozi in Francia, Belgio, Spagna e Italia a causa degli aumenti di prezzo di articoli popolari come le patatine Lay’s, l’avena Quaker, il tè Lipton e la sua omonima bibita. Carrefour ha dichiarato di aver ritirato i prodotti PepsiCo dagli scaffali in Francia giovedì e di aver aggiunto piccoli cartelli nei negozi con la scritta “Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili”. Il divieto si estenderà anche a Belgio, Spagna e Italia, ma Carrefour, che ha 12.225 negozi in più di 30 Paesi, non ha detto quando entrerà in vigore in questi tre Paesi.

Il comunicato di PepsiCo

PepsiCo ha dichiarato in un comunicato di aver “discusso con Carrefour per molti mesi e continueremo a impegnarci in buona fede per cercare di garantire la disponibilità dei nostri prodotti”. L’azienda che produce Cheetos, Mountain Dew e Rice-A-Roni ha aumentato i prezzi di percentuali a due cifre per sette trimestri consecutivi, con un recente aumento dell’11% nel periodo luglio-settembre. I suoi profitti sono in aumento, anche se i prezzi più alti hanno trascinato le vendite verso negozi più economici. PepsiCo ha anche dichiarato di aver ridotto le dimensioni delle confezioni per soddisfare la domanda dei consumatori di praticità e controllo delle porzioni. “Credo che il consumatore sia più selettivo”, ha dichiarato in ottobre agli investitori il direttore finanziario di PepsiCo, Hugh Johnston.

