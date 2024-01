Sui balneari "continuerà il dibattito" con le autorità italiane "per trovare rapidamente una soluzione"

“La Commissione europea analizzerà attentamente la legge italiana sulla concorrenza recentemente adottata dal punto di vista delle concessioni balneari e del settore dei venditori ambulanti e porterà avanti il dialogo bilaterale su entrambe le questioni con le autorità italiane”. Lo riferisce una portavoce dell’Esecutivo Ue.

“Per quanto riguarda le concessioni sulle spiagge, il 16 novembre 2023 la Commissione ha emesso un parere motivato“, ha ricordato la portavoce, spiegando che “ciò non pregiudica la continuazione del dibattito con le autorità italiane per trovare rapidamente una soluzione”.

“Le autorità italiane dispongono ora di due mesi per rispondere al parere motivato e adottare le misure necessarie. Per quanto riguarda il settore dei venditori ambulanti, la Commissione sta monitorando la situazione ed è in contatto con le autorità italiane”, ha aggiunto la portavoce.

