Si tratta di quasi tutti i modelli venduti negli Stati Uniti dall'ottobre 2012 a quest'anno: sarà inviato un aggiornamento software per risolvere i problemi

Tesla ha annunciato un mega-richiamo di oltre 2 milioni di veicoli per un difetto di sicurezza al sistema di Autopilot. La mossa arriva dopo un’indagine durata due anni della National Highway Traffic Safety Administration, l’agenzia federale Usa responsabile della sicurezza stradale, su una serie di incidenti, alcuni mortali, avvenuti mentre era in uso il sistema di guida parzialmente automatizzato Autopilot. Secondo l’agenzia, il metodo che Autopilot usa per garantire che i conducenti prestino attenzione può essere inadeguato e portare a un prevedibile uso improprio del sistema. Il richiamo riguarda quasi tutti i veicoli Tesla venduti negli Stati Uniti e comprende i modelli Y, S, 3 e X prodotti tra il 5 ottobre 2012 e il 7 dicembre di quest’anno.

Aggiornamento software per risolvere il problema

Tesla invierà un aggiornamento software per risolvere i problemi. Quest’ultimo include controlli e avvisi aggiuntivi “per incoraggiare ulteriormente il conducente ad aderire alla propria responsabilità di guida continua”, si legge nei documenti diffusi dall’agenzia. L’aggiornamento dovrebbe essere stato inviato martedì ad alcuni veicoli interessati, mentre gli altri lo riceveranno in un secondo momento.

