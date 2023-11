La spesa sui canali online è cresciuta del 20%, contrazione dell'11% nei negozi fisici

I dati della banca online N26 evidenziano che per il Black Friday 2023 gli italiani hanno puntato maggiormente sugli acquisti online, con una riduzione nell’utilizzo del contante del -14% rispetto al 2022. Nonostante il budget destinato allo shopping sia rimasto invariato rispetto allo scorso anno (solo +1% rispetto al 2022), nel week end più caldo per gli acquisti la spesa media sui canali online ha registrato un aumento del + 20%, dato confermato da una contrazione del -11% della spesa nei negozi fisici.

Le transazioni online sono state il 47% del totale

L’analisi di N26 ha preso in esame anche il numero complessivo delle transazioni online, che rappresentano quest’anno il 47% di tutte quelle effettuate durante il weekend del Black Friday, in aumento rispetto al numero dello stesso periodo del 2022, quando si attestava al 40%.

Chi ha approfittato delle offerte nel weekend del Black Friday

Rispetto al 2022, i dati di N26 raccontano anche un profilo leggermente diverse degli italiani che hanno approfittato delle offerte del Black Friday: in particolare, i giovani (20-24 anni) e i clienti più maturi (50-59 anni) hanno speso di più rispetto allo scorso anno, rispettivamente +8% e + 6%. In merito al genere, invece, la clientela femminile ha aumentato la spesa pro-capite del 6% rispetto all’anno precedente, soprattutto nella fascia d’età superiore a 50 anni (+13%). Segno opposto per la clientela maschile che ha invece diminuito leggermente la spesa (-1%), in particolare nelle fasce d’età superiore ai 45 anni (-2,5%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata