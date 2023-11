Il presidente della casa automobilistica alla presentazione della mostra 'Drive different' a Torino

“Siamo qui per celebrare il ruolo positivo dell’automobile nel trovare le soluzioni: l’importanza del contributo tecnologico che l’auto ha avuto, la possibilità di poter vivere in maniera più libera. Un percorso che si vede in questi 50 anni della mostra. Con Stellantis siamo orgogliosi di come abbiamo contribuito in questi 50 anni, e lo faremo nei prossimi 50. In Stellantis c’è quell’effervescenza, la stessa di quel periodo di pionierismo dell’automobile. I nostri marchi sono oggi presenti, e hanno l’ambizione di continuare ad esserlo. L’Italia e Torino sono qui“. Lo dice il presidente di Stellantis, John Elkann, alla presentazione della mostra ‘Drive different’ al Museo dell’automobile di Torino.

