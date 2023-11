L'istruttoria era stata aperta alla fine dello scorso anno a partire da un esposto del Codacons

L’Antitrust avrebbe deciso di archiviare l’istruttoria sul caro-voli in Sicilia aperta a fine 2022 per mancanza di prove circa l’esistenza di un ‘cartello’ tra le compagnie aeree coinvolte nell’indagine, Ryanair, Wizz Air, easyJet e Ita Airways. Lo apprende LaPresse da fonti vicine al dossier. L’indagine era stata aperta l’anno scorso in seguito alla denuncia presentata da parte del Codacons che segnalava un incremento dei biglietti aerei nelle tratte verso la Sicilia durante il periodo delle festività natalizie che, secondo l’associazione, erano dovute all’esistenza di un ‘accordo’ tra le compagnie a scapito dei consumatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata