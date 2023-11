Da Pozzo: "In due anni ha ridotto di 17mila euro la ricchezza delle famiglie"

“Nel prossimo anno le misure di riduzione del cuneo contributivo ed il nuovo assetto di aliquote e scaglioni Irpef” contenute in manovra “dovrebbero tradursi, secondo le stime della Nadef, in maggiori consumi per circa 6 miliardi di euro. Sono una cifra significativa ma la l’inflazione sta incidendo sulla ricchezza finanziaria delle famiglie e stimiamo una riduzione di oltre 17 mila euro per nucleo familiare tra il 2021 e la prima parte del 2023. Questo ha un peso: per il 2024, prevediamo una crescita dei consumi dell’1%, a fronte dell’1,3% della Nadef. E, al netto di shock sul versante delle materie prime energetiche, stimiamo una variazione dei prezzi al consumo, per il 2024, in media attorno al 2%”. Lo ha spiegato il vice presidente di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo, in audizione sulla Legge di Bilancio 2024 presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato.

