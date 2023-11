La compagnia di bandiera tedesca comunica che la possibilità sarà disponibile sui modelli della famiglia A320

Lufthansa consentirà di utilizzare gratuitamente servizi di messaggistica come Whatsapp su alcuni dei propri voli dotati di WiFi a partire da metà gennaio 2024. “Buone notizie per i passeggeri che vogliono essere raggiungibili anche sopra le nuvole. Da metà gennaio 2024 Lufthansa offrirà messaggistica gratuita illimitata sui suoi voli a corto e medio raggio”, ha reso noto la compagnia aerea tedesca, specificando che “i viaggiatori a bordo degli aerei della famiglia A320, dotati di WiFi, possono quindi inviare e ricevere tutti i messaggi che desiderano, comprese le foto, sul proprio smartphone o tablet durante il volo, il tutto gratuitamente”. Inoltre, comunica la compagnia di bandiera tedesca, “anche per tutti gli altri pacchetti Internet a bordo, come lo streaming, da metà gennaio la tariffa verrà ridotta di quasi il 50%“, spiegando che il “prerequisito per utilizzare il nuovo servizio gratuito è accedere a FlyNet con un numero di carta servizi Miles & More o con un indirizzo e-mail registrato con il Travel ID del Lufthansa Group. È possibile anche una nuova registrazione o registrazione durante il volo”.

Reitz (Lufthansa): “Stiamo investendo 2 miliardi nel migliorare servizi”

“Lufthansa sta investendo circa due miliardi di euro nel miglioramento dei prodotti e dei servizi. Abbiamo implementato e pianificato molte iniziative di grandi, medie e piccole dimensioni che rendono il viaggio con Lufthansa un’esperienza ancora migliore”, ha affermato Heiko Reitz, Chief Communication Officer di Lufthansa Airlines. “Un bell’esempio è la messaggistica gratuita. Sono felice che in futuro i nostri ospiti potranno rimanere in contatto con i loro cari o con i partner commerciali sopra le nuvole – e questo è gratuito”, ha detto ancora Reitz.

